Il farmaco dimagrante sta diventando l' incubo di sarti e atelier

atelier e sartorie. 🔗 Iodonna.it - Il farmaco dimagrante sta diventando l'incubo di sarti e atelier. C’è chi farebbe di tutto per entrare nell’abito dei sogni. Nel mondo delle nozze, infatti, dove ogni dettaglio è calibrato con cura e il corpo spesso diventa il centro del progetto estetico, l’introduzione diffusa dei farmaci per la perdita di peso come Ozempic e Mounjaro sta trasformando silenziosamente, ma profondamente, le dinamiche della preparazione matrimoniale. Secondo un’inchiesta del New York Times, i cosiddetti farmaci GLP-1, nati per trattare il diabete e ora utilizzati anche per il dimagrimento, sono sempre più presenti nella preparazione delle future spose (e non solo), con un impatto diretto sulle tempistiche e le modalità delle prove abito. Il fenomeno del “shedding for the wedding”, ovvero perdere peso per il grande giorno, esiste da decenni, ma l’arrivo di questi farmaci ha dato una svolta netta: perdite di peso rapide, drastici cambi di taglia, e richieste di modifiche dell’ultimo minuto che stanno mandando in tilte sartorie. 🔗 Iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché l’Albania sta diventando la «nuova Lombardia» per gli italiani - Lombardia? No, Albania. Sembra una provocazione, invece è la fotografia di una migrazione lenta e progressiva che parte dall’operosa Brianza come dal misterioso distretto tessile di Prato, invogliando centinaia di imprenditori italiani a spostare produzione, know-how e in alcuni casi intere aziende oltre l’Adriatico. A spingere l’esodo è una combinazione di fattori che rendono l’ex Paese comunista un’oasi per gli affari: tassazione agevolata, costo del lavoro quasi dimezzato, burocrazia semplificata e una lingua – il nostro italiano – parlata fluentemente da buona parte della popolazione. 🔗panorama.it

Stimolano la rigenerazione cutanea, migliorano levigatezza e compattezza. Total body. Ecco perché il retinolo sta diventando popolare anche per il corpo - Considerato il più efficace ingrediente anti età, il retinolo sta conquistando anche le creme corpo. «Analogamente alle formulazioni per il viso, questi cosmetici sono formulati per essere utilizzati senza creare problemi alla pelle, inclusa quella del corpo», spiega Umberto Borellini, membro SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche). Ma a cosa serve, quali sono i benefici? ... 🔗iodonna.it

"Con Motta Weah sta diventando uno dei migiori terzini in circolazione" - Stagione complicata per la Juventus, che sta vivendo di alti e bassi fin dall`inizio e quel -9 in classifica dall`Inter capolista è un segnale... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Garattini: Stop alle punture dimagranti, noi vittime di social e spot; Ozempic, il parere dei nutrizionisti italiani sul farmaco definito la scoperta più importante del 2023; Sorgono nuovi dubbi sul possibile legame tra Ozempic e pensieri suicidi; Nuovi farmaci anti-obesità: quali sono? | Palazzo della Salute - Wellness Clinic. 🔗Cosa riportano altre fonti

Arriva il nuovo farmaco per dimagrire: come funziona e gli esperti in allerta - Mounjaro, il farmaco che fa perdere 25 kg in 3 mesi, è ora in Italia. Ecco come funziona, quanto costa e l'avvertimento degli esperti. 🔗msn.com

“Ozempic-mania”, Nicola Villa: “Il farmaco dimagrante raggiungerà 30 milioni di pazienti. Un fenomeno culturale che cambierà la società” - "La società Novo Nordisk ha superato in grandezza aziende come Vuitton. Investitori raccomandano di non investire più nella dolciaria" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Farmaci per dimagrire, niente più punture: arriva la pillola - I risultati clinici del GLP-1 in compressa hanno dimostrato sicurezza ed efficacia simili agli analoghi iniettivi: la richiesta alla Fda entro quest’anno ... 🔗repubblica.it