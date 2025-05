Il deliorio di onnipotenza di Triple H

È proprio vero: Quando ti esponi, e vinci, tutti salgono sul tuo carro. Quelle persone che ti hanno portato in trionfo, saranno le stesse che ti additeranno come unico colpevole di tutto. È ciò che sta succedendo a Triple H nelle ultime settimane; Da due anni circa, lui ci mette la faccia. Si espone pubblicamente, apre gli show più importanti, nelle conferenze stampa è lui a chiudere, come se volesse attirare su di sé i meriti di tutta la baracca. Levesque ha preso in mano il controllo creativo della WWE da quando il suocero si è ritirato a vita privata. Quest'ultimo , che oggi risulta invischiato in storie di violenza sessuale e ricatti, si ha timore a menzionarlo, nonostante sia stato il creatore di tutto. Questa "damnatio memoriae" a cui Vince è condannato, ha creato l'illusione che non ci sia mai stato, alimentando la convinzione che Triple H sia non solo la star del momento, ma anche del passato e del futuro.

WWE: Joe Hendry lascia il segno a Wrestlemania 41, Triple H promette un futuro radioso - Joe Hendry ha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a WrestleMania 41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere "The Viper" in un incontro comunque molto solido, sembra che Triple H abbia confermato che i fan rivedranno Hendry, in particolare in un futuro evento di WrestleMania. Durante la conferenza stampa post-show, Triple H ha elogiato Hendry per la sua performance, definendola l'occasione ideale per far emergere il suo talento.

La star NFL George Kittle: "Futuro nel wrestling? Triple H ha il mio numero" - Ieri notte negli Stati Uniti l'attesissimo appuntamento con il SuperBowl tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs, vinto alla fine dai primi. Intanto, durante questa SuperBowl Week, la star NFL dei San Francisco Giants George Kittle non ha escluso un futuro nel pro wrestling e, in particolare, in WWE. "Sarò a WM 41" Durante una intervista con Yahoo Sports NFL, George Kittle ha parlato di un suo possibile futuro nel pro wrestling: "Triple H ha il mio numero".

Reale Mutua Torino da corsa, battuta la Fortitudo Bologna a colpi di triple - La Reale Mutua Torino torna al successo e lo fa in maniera convincente e con autorità. Davanti al pubblico di casa del Pala Gianni Asti, i gialloblù propongono una prestazione maiuscola per conquistare una netta vittoria per 82-64 contro un'avversaria di tutto rispetto e di grande prestigio come...

