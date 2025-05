Il delicato recupero di un escursionista in montagna visto dalla telecamera del vigile del fuoco | Video

Video dell'affascinante operazione di recupero da parte dei vigili del fuoco di un escursionista in difficoltà. La visuale è quella dei soccorritori che si sono calati dall'elicottero. L'intervento è stato fatto nella giornata di mercoledì 30 aprile 2025 da parte dei vigili del fuoco.

