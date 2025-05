Il curioso caso del cardinale Ouédraogo “ringiovanito” poco prima del Conclave | “Aveva 80 anni ora 79”

cardinale Ouédraogo, arcivescovo emerito della capitale del Burkina Faso, che parteciperà al Conclave, anche se per un cavillo burocratico non è chiaro se abbia compiuto realmente o meno gli 80 anni, limite massimo per prendere parte all'elezione del nuovo Pontefice. 🔗 Pochi mesi tra una data di nascita e l'altra che fanno la differenza. Lo sa bene il, arcivescovo emerito della capitale del Burkina Faso, che parteciperà al, anche se per un cavillo burocratico non è chiaro se abbia compiuto realmente o meno gli 80, limite massimo per prendere parte all'elezione del nuovo Pontefice. 🔗 Fanpage.it

Conclave, il caso del cardinale Ouédraogo, “ringiovanito” all’improvviso per partecipare - Un cambio di data di nascita sull’Annuario Pontificio ha acceso i riflettori su Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito di Ouagadougou, in Burkina Faso, e lo ha reso protagonista di un curioso e controverso episodio a ridosso del prossimo Conclave, in programma il 7 maggio. Un’annotazione apparentemente tecnica, ma che ha effetti molto concreti: sposta il cardinale dalla categoria degli esclusi, in quanto ultraottantenne, a quella dei partecipanti a pieno titolo all’elezione del nuovo Papa. 🔗thesocialpost.it

Conclave, il caso del cardinale Ouédraogo: cambia la data di nascita e resta elettore al prossimo - Modificata la data di nascita del porporato burkinabé nell’Annuario Pontificio 2025 Una discrepanza anagrafica di appena undici mesi potrebbe cambiare il corso della storia ecclesiastica. È il curioso caso del cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, che nell’Annuario Pontificio 2024 risultava nato il 25 gennaio 1945 e quindi già fuori dalla rosa degli elettori per il prossimo Conclave. 🔗notizieaudaci.it

