Il cotonificio socialista che per primo si occupò dei pasti e del benessere degli operai

Gamberorosso.it - Il cotonificio socialista che per primo si occupò dei pasti e del benessere degli operai Accesso al cibo sano e senza speculazioni, educazione alimentare, case dignitose, assistenza medica: se oggi esiste il welfare per i lavoratori lo si deve anche all'utopia di New Lanark 🔗 Gamberorosso.it

