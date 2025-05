Il corteo del Primo maggio a Bergamo | Sicurezza sul lavoro dietro ai numeri famiglie distrutte dal dolore

Bergamo. Diverse centinaia di persone hanno preso parte al corteo del Primo maggio nelle vie di Bergamo. Il tema al centro della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil è stato la Sicurezza sul lavoro.Partito da piazzale Marconi, il corteo è sfilato fino in piazza Vittorio Veneto per il comizio di Riccardo Saccone, segretario generale nazionale della Slc-Cgil. Sugli striscioni dei sindacati dell’edilizia (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) era presente lo slogan “#BastaMortiSullavoro”.Presente la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, insieme alle delegazioni delle istituzioni e associazioni del territorio.“Il Primo maggio ci costringe a fare i conti con un fenomeno che non è più possibile tollerare: gli infortuni mortali e le malattie sviluppate sul posto di lavoro – dichiara Francesco Corna, segretario Cisl Bergamo – dietro ai numeri ci sono persone e famiglie distrutte dal dolore. 🔗 . Diverse centinaia di persone hanno preso parte aldelnelle vie di. Il tema al centro della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil è stato lasul.Partito da piazzale Marconi, ilè sfilato fino in piazza Vittorio Veneto per il comizio di Riccardo Saccone, segretario generale nazionale della Slc-Cgil. Sugli striscioni dei sindacati dell’edilizia (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) era presente lo slogan “#BastaMortiSul”.Presente la sindaca di, Elena Carnevali, insieme alle delegazioni delle istituzioni e associazioni del territorio.“Ilci costringe a fare i conti con un fenomeno che non è più possibile tollerare: gli infortuni mortali e le malattie sviluppate sul posto di– dichiara Francesco Corna, segretario Cislaici sono persone edal. 🔗 Bergamonews.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Primo maggio, oltre tremila in corteo per la Festa del Lavoro - TRIESTE - Partito il corteo del Primo maggio. Partenza, come di consueto in campo San Giacomo per poi proseguire in direzione di piazza Garibaldi, dove sono confluite alcune centinaia di persone. Il corteo composto da più di tremila persone, sta attraversando ora via Carducci, in direzione del... 🔗triesteprima.it

