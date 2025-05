Il congresso del Ppe Tajani riconfermato vice | Il Green Deal un disastro

Tajani, riconfermato vicepresidente del Ppe con un diluvio di voti: 438. Meglio è andato solo il premier finlandese Petteri Orpo. La festa però è un po' sfregiata dal duro battibecco sul Green Deal che contrappone il vicepremier azzurro e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, anche lei nella Feria di Valencia per il congresso dei popolari. Il Green Deal è la bestia nera non solo dell'ala italiana del Ppe, FI, ma dell'intera destra oggi maggioritaria nell'Unione. E Tajani affonda il coltello: "Serve una politica industriale forte, serve sostenere l'economia reale, serve una nuova stagione dopo il disastro del Green Deal" che non rappresenta "una lotta al cambiamento climatico, ma un attacco all'agricoltura e all'industria". Insiste: "Va fermata la decisione di passare dal 2035 solo all'auto elettrica".

Congresso PPE: Montserrat eletta prima donna segretaria generale, Tajani riconfermato vicepresidente - Nella città spagnola di Valencia si è conclusa la due giorni del Congresso del Partito popolare europeo (PPE) che ha visto la scontata riconferma di Manfred Weber alla guida della famiglia politica europeista di centrodestra e l’ascesa dell’eurodeputata spagnola Dolors Montserrat, alla segretaria generale, prima donna a ricoprire tale carica. Per quanto riguarda i dieci posti da vicepresidenti, molte le riconferme, tra cui quella di Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio italiano. 🔗quotidiano.net

Valencia, al via il Congresso del Ppe: l'arrivo di Tajani - Valencia, 29 apr. (askanews) - L'arrivo del ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani a Valencia al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe), la più grande famiglia politica in Europa con oltre 80 partiti membri, 15 commissari europei e 188 membri del Parlamento europeo. Dopo il blackout e il caos della giornata di ieri il Paese è tornato quasi ovunque alla normalità. Il Congresso servirà a individuare le nuove cariche che guideranno il partito europeo e indicherà le linee politiche che gli eurodeputati sosterranno nel Parlamento europeo. 🔗quotidiano.net

Quale proiezione per il futuro dell’Ue? Il manifesto di Tajani (riconfermato vicepresidente Ppe) - Non solo un vademecum di impegni partitici, ma un vero e proprio manifesto politico per il futuro dell’Unione Europea. Nel suo discorso al Congresso del Ppe di Valencia, Antonio Tajani (riconfermato alla vicepresidenza) traccia la direzione che dovrà giocoforza imboccare l’Ue, senza distrazioni o sottovalutazioni (green deal), ma con un certo piglio decisionale. Il vicepremier italiano, inoltre, ha toccato tutti i punti dell’agenda internazionale dimostrando che una visione a 360 gradi dell’Ue coincide anche con la stabilità attualmente in vigore in Italia, ponendolo come elemento ... 🔗formiche.net

