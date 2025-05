Il conclave non si è ancora riunito ma è già il talent show più seguito del pianeta

conclave, arrivano in Vaticano per i funerali del Pontefice. Il termine “drip” viene usato per dire che il portamento e lo stile “spaccano” e gli abiti sono cool ma allo stesso tempo eleganti. Praticamente lo stesso identico approccio che si avrebbe con una sfilata di Balenciaga. La clip rimbalza ovunque con una musica tetra ed epica che fino a poco fa avremmo visto sui personaggi di Peaky Blinders o su un combattimento di Vegeta di Dragon Ball.I due ecclesiastici sono stati frullati ed estetizzati come due cattivi fichissimi di un film o qualcosa del genere.Dall’altro lato ci sono le fan cam su Antonio Tagle e Matteo Zuppi, l’ala più progressista e percepita vicina alla comunità LGBT+. 🔗 Gqitalia.it - Il conclave non si è ancora riunito ma è già il talent show più seguito del pianeta “The drip is insane” scrive una ragazza giovanissima su X, condividendo un video dei cardinali conservatori Robert Sarah e Raymond Burke che, in attesa del, arrivano in Vaticano per i funerali del Pontefice. Il termine “drip” viene usato per dire che il portamento e lo stile “spaccano” e gli abiti sono cool ma allo stesso tempo eleganti. Praticamente lo stesso identico approccio che si avrebbe con una sfilata di Balenciaga. La clip rimbalza ovunque con una musica tetra ed epica che fino a poco fa avremmo visto sui personaggi di Peaky Blinders o su un combattimento di Vegeta di Dragon Ball.I due ecclesiastici sono stati frullati ed estetizzati come due cattivi fichissimi di un film o qualcosa del genere.Dall’altro lato ci sono le fan cam su Antonio Tagle e Matteo Zuppi, l’ala più progressista e percepita vicina alla comunità LGBT+. 🔗 Gqitalia.it

