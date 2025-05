Il Conclave e il post-Bergoglio | la grande sfida di preservare l’unità della Chiesa

preservare la compattezza della Barca di Pietro di fronte ai marosi del presente e nelle acque agitate di un Conclave in cui non ci saranno i tradizionali punti di riferimento. Gli oltre 130 cardinali che dal 7 maggio si riuniranno nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco hanno la percezione che la priorità, per il futuro inquilino del soglio pontificio, sarà quella di mantenere la coesione. E che cordate contrapposte possano, in nome della continuità o dell'alterità con il Santo Padre defunto, usarne il nome e cavalcare le opinioni sul suo pontificato per creare un governo "partigiano".La sfida del ConclaveIl Conclave non è un Parlamento che vota la fiducia a un Governo o un consiglio di amministrazione che deve eleggere un amministratore delegato.

