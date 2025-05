Il concerto del Primo maggio ha rotto i coglioni!

concertone è niente di meglio che la vera data simbolo del cortocircuito che quest'asinistra ormai rosso sbiadita, manco più fucsia e conciata con tutti i petalosi colori dell'arcobaleno, riesce a mettere in campo. Largo ovviamente.Cosa rimane del Primo maggioCosa resta oggi – che persino p. (minuscolo sta per profumo e non per Piero) Fassino è diventato l'uomo che non deve chiedere mai – di quello sciopero generale del 1 maggio 1886 con cui si lottava per ottenere la giornata lavorativa di 8 ore (vittoria fascistissima!), partita, come anche la festa de (a) l'otto m'arzo e il 25 aprile, nientepopodimeno che dall'America? Una beata minchia!Il tradizionale concertone di piazza San Giovanni si terrà di nuovo in piazza dopo aver capito che al Circo Massimo faceva troppo circo per davvero, ma, al netto della location, anche quest'anno, come sempre, si grideranno (al vento) slogan di ogni genere – non sessuale, non sia mai, dicono quelli che poi si scapicollano per i femminicidi – senza capirci nulla come sempre.

