Il commissariato di Capri inagibile Prefettura al lavoro per trovare sede temporanea

Prefettura per trovare strutture che possano temporaneamente accogliere alloggi e uffici del commissariato di Capri; offerte sono arrivate anche da Federalberghi e Poste Italiane. 🔗 Riunione inperstrutture che possanomente accogliere alloggi e uffici deldi; offerte sono arrivate anche da Federalberghi e Poste Italiane. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Commissariato Polizia San Pietro: in Prefettura per fare il punto della situazione - SAN PIETRO VERNOTICO - Nuovi passi verso la realizzazione del Commissariato di Polizia nel territorio di San Pietro Vernotico. Il Prefetto Luigi Carnevale ha convocato per lunedì prossimo una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto situazione sulla... 🔗brindisireport.it

Palestra ancora inagibile per le società - Resta inagibile per le società sportive la palestra comunale di via Vecelio. Nell’intervento di fine marzo, i vigili del fuoco hanno contestato una serie di inadempienze sul fronte della prevenzione e della sicurezza. "Al momento non riesco a dare una data certa per la possibilità di riutilizzo della palestra da parte delle associazioni sportive, come già invece è possibile, fin dal 3 aprile, per la scuola", dice l’assessore ai Lavori pubblici e all’Edilizia sportiva, Riccardo Pelucchi. 🔗ilgiorno.it

Como, prevenzione infortuni sul lavoro: firmato in Prefettura il protocollo - Como, 9 aprile 2025 - La Prefettura di Como ha definito oggi un protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in ambito provinciale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, con la finalità specifica della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obiettivo “L’obiettivo del protocollo – spiega la Prefettura - verrà perseguito attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema, la diffusione e l’accrescimento della cultura della sicurezza tra i datori di lavoro e i ... 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

L’edificio è a rischio crolli: chiude il commissariato di Capri - Il caso della chiusura temporanea della sede del Commissariato di Polizia di Capri è arrivato in Parlamento. Ieri, in una data simbolica, 25 aprile. la notizia ufficiale è stata annunziata nell ... 🔗ilmattino.it

Capri ancora senza commissariato di P.S. - Da un mese il commissariato di Polizia di Capri è chiuso per la sopraggiunta inagibilità dello stabile dov’era situato a seguito della caduta di calcinacci. Forti disagi per i residenti che temono ... 🔗napolivillage.com

Cecilia Rodriguez convocata in commissariato a Capri per permesso di soggiorno scaduto - Agenti del Commissariato della Polizia di Stato in albergo a Capri dalla showgirl argentina Cecilia Rodriguez, che ha dovuto seguire gli agenti ROMA – Il permesso di soggiorno è scaduto, e così la ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it