Il comitato Pescara Fortis | Profonda preoccupazione per il crescente senso di insicurezza percepito dai cittadini

Il comitato Pescara Fortis, tramite le parole del suo presidente, Mauro Renzetti, esprime profonda preoccupazione per il crescente senso di insicurezza percepito dai cittadini e per le evidenti lacune organizzative in materia di sicurezza urbana in città. Il comitato sollecita con forza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il comitato Pescara Fortis sul Parco Nord: "Opera importante, ma sia garantita la sicurezza" - Bene la realizzazione del Parco Nord, ma mentre si pensa alla realizzazione si pensi anche alla sicurezza e dunque alla gestione della cosa pubblica. Ad avanzare la richiesta è il presidente del comitato Pescara Fortis Mauro Renzetti a seguito dell’incontro del 27 marzo avuto con i componenti... 🔗ilpescara.it

Sugli allagamenti del 15 febbraio fra Villa Raspa e Pescara le precisazioni del sindaco Trulli e del comitato Comes Fosso Grande - Il comitato Comes Fosso Grande fornisce alcune precisazioni in merito al comunicato da noi pubblicato riguardante gli allagamenti a seguito del maltempo del 15 febbraio nella zona fra Villa Raspa e Pescara: "In relazione al comunicato diffuso il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, chiede di... 🔗ilpescara.it

La preoccupazione di Pescara Fortis sulla sicurezza urbana: "Gestione disattenta da parte dell'amministrazione" - «In qualità di presidente del comitato Pescara Fortis, non posso che esprimere profonda preoccupazione e crescente frustrazione per la persistente situazione di disordine pubblico e criminalità di strada che affligge la nostra città di Pescara». Questo l'intervento di Mauro Renzetti, presidente... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sicurezza urbana, la preoccupazione del Comitato Pescara Fortis - “In qualità di Presidente del Comitato Pescara Fortis, non posso che esprimere profonda preoccupazione e crescente frustrazione per la persistente situazione di disordine pubblico e criminalità di ... 🔗rete5.tv

Sicurezza urbana: la preoccupazione di Pescara Fortis - “In qualità di Presidente del Comitato Pescara Fortis, non posso che esprimere profonda preoccupazione e crescente frustrazione per la persistente situazione di disordine pubblico e criminalità di ... 🔗infomedianews.com

Il Comitato “Pescara Fortis” a proposito della realizzazione del Parco Nord nella città - Da anni, il centro di Pescara e alcune aree verdi, come quelle nei pressi della stazione degli autobus, sono diventate, purtroppo, un presidio della criminalità, vagabondi e tossicodipendenti. La mia ... 🔗wallnews24.it