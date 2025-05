Il Comicon di Napoli | al via la XXV edizione

Ha inizio oggi, 1 maggio, la 25ª edizione del Comicon Napoli, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop. La manifestazione si svolge fino al 4 maggio presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, offrendo oltre 600 eventi, 400 espositori e più di 450 ospiti internazionali.

Pesci Piccoli 2: in anteprima esclusiva alla XXV edizione di COMICON Napoli - Prime Video presenterà in esclusiva alla XXV edizione di COMICON Napoli le prime immagini della seconda stagione della serie comedy Pesci piccoli, prodotta e ideata dalla content factory The Jackal. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru incontreranno il pubblico del COMICON venerdì 2 maggio 2025 presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, insieme a Martina Tinnirello, nella serie nei panni della manager Greta, e al regista Francesco Ebbasta, che firma anche la sceneggiatura. 🔗nerdpool.it

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità - Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un’edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega. 🔗game-experience.it

Fumetti, via al Comicon: 183mila visitatori attesi - Comicon Napoli al via e già sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 visitatori attesi. Torna l'International Pop Cul ... 🔗msn.com

Comicon Napoli 2025, biglietti terminati: è sold-out alla Mostra d'Oltremare, il programma - Il Comicon Napoli 2025 è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con ... 🔗ilmattino.it

COMICON Napoli 2025 è sold out: attesi 183.000 visitatori per la XXV edizione - I biglietti per tutte e quattro le giornate del festival, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio, sono andati completamente esauriti ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com