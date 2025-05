Il cinema e la profonda ambiguità tra arte e lavoro

lavoro assume altri significati rispetto alla costruzione di una identità sociale determinata, che il reddito comunque assicura, o smentisce, al di là delle capacità individuali di produrre.Dall’industrializzazione senza sviluppo allo smart working e il culto della creativitàNegli Anni 50, può essere illuminante il caso della cosiddetta “industrializzazione senza sviluppo”, in cui acciaierie, raffinerie, installazioni petrolchimiche, specialmente al Sud, «si limitano a svolgere la propria attività produttiva senza dare alcun contributo alla vita sociale, culturale e politica delle regioni in cui si trovano dislocate». 🔗 Lettera43.it - Il cinema e la profonda ambiguità tra arte e lavoro Come scrive Silvio Lanaro, nella Storia dell’Italia repubblicana (Marsilio, 1992), almeno in Italia, il reddito risulta prevalentemente sganciato dalla prestazione. Ne deriva che ilassume altri significati rispetto alla costruzione di una identità sociale determinata, che il reddito comunque assicura, o smentisce, al di là delle capacità individuali di produrre.Dall’industrializzazione senza sviluppo allo smart working e il culto della creativitàNegli Anni 50, può essere illuminante il caso della cosiddetta “industrializzazione senza sviluppo”, in cui acciaierie, raffinerie, installazioni petrolchimiche, specialmente al Sud, «si limitano a svolgere la propria attività produttiva senza dare alcun contributo alla vita sociale, culturale e politica delle regioni in cui si trovano dislocate». 🔗 Lettera43.it

