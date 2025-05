Il Cicognini piange l’ex docente Parrini

Parrini, docente di Lingue e letterature classiche, ma anche nota studiosa e archeologa impegnata sul campo di importanti scavi, specialmente etruschi. Sono le Scuole Annesse all’Educandato Statale SS Annunziata, dove Alessandra Parrini, che se ne è andata a 66 anni dopo una lunga malattia, "ha insegnato con passione e dedizione Lingue e letterature classiche negli ultimi anni della sua carriera di docente, dal 2018 al 2021 - ricordano le colleghe -, rivelandosi, pur nel breve lasso di tempo, una figura di riferimento per le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Europeo"."Il liceo classico Cicognini di Prato è in lutto per la morte di Alessandra Parrini, docente di latino e greco per generazioni di studenti – scrive l’Istituto pratese –. 🔗 Lanazione.it - Il Cicognini piange l’ex docente Parrini Due scuole del territorio piangono la loro professoressa Alessandradi Lingue e letterature classiche, ma anche nota studiosa e archeologa impegnata sul campo di importanti scavi, specialmente etruschi. Sono le Scuole Annesse all’Educandato Statale SS Annunziata, dove Alessandra, che se ne è andata a 66 anni dopo una lunga malattia, "ha insegnato con passione e dedizione Lingue e letterature classiche negli ultimi anni della sua carriera di, dal 2018 al 2021 - ricordano le colleghe -, rivelandosi, pur nel breve lasso di tempo, una figura di riferimento per le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Europeo"."Il liceo classicodi Prato è in lutto per la morte di Alessandradi latino e greco per generazioni di studenti – scrive l’Istituto pratese –. 🔗 Lanazione.it

