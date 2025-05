Il Chelsea ipoteca la finale di Conference League | 4-1 al Djurgarden in Svezia

Djurgarden-Chelsea, andata delle semifinali di Conference League Il Chelsea batte 4-1 il Djurgarden in Svezia e ipoteca la finale di Conference. 🔗 , andata delle semifinali diIlbatte 4-1 ilinladi. 🔗 Calciomercato.com

Il Chelsea ipoteca la finale di Conference League: 4-1 al Djurgarden in Svezia - Djurgarden-Chelsea, andata delle semifinali di Conference League IL TABELLINO DJURGARDEN-CHELSEA 1-4 MARCATORI: 12` Sancho (C), 43` ...

