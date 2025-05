Il caso Becciu scuote il Conclave Paura per Parolin arrivano i medici

caso Becciu abbia terremotato questa parte iniziale del pre-Conclave la dà la decisione della congregazione dei cardinali di diffondere una dichiarazione ad hoc ieri mattina. La comunicazione non è stata affidata agli aggiornamenti quotidiani della Sala Stampa della Santa Sede ma direttamente ad una nota firmata dalla congregazione. «L'eminentissimo cardinale Giovanni Angelo Becciu - vi si legge - ha preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ha comunicato la sua decisione di non partecipare ad esso. Al riguardo, la congregazione dei cardinali esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto ed auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti». 🔗 Iltempo.it - Il caso Becciu scuote il Conclave. Paura per Parolin, arrivano i medici La misura di quanto ilabbia terremotato questa parte iniziale del pre-la dà la decisione della congregazione dei cardinali di diffondere una dichiarazione ad hoc ieri mattina. La comunicazione non è stata affidata agli aggiornamenti quotidiani della Sala Stampa della Santa Sede ma direttamente ad una nota firmata dalla congregazione. «L'eminentissimo cardinale Giovanni Angelo- vi si legge - ha preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ha comunicato la sua decisione di non partecipare ad esso. Al riguardo, la congregazione dei cardinali esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto ed auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti». 🔗 Iltempo.it

