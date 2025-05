Il casco indossato da Senna quando salvò Érik Comas venduto per quasi 850 mila euro Telegraph

Telegraph ha dato notizia della vendita all'asta del casco indossato da Ayrton Senna quando salvò il pilota della Ligier Érik Comas a Spa-Francorchamps nel 1992 per la cifra record di 720.000 sterline (quasi 850 mila euro).Senna morì tragicamente in un incidente due anni dopo, all'età di 34 anni. Il casco venduto è quello dipinto con i suoi caratteristici colori giallo, verde e blu scuro, al Gran Premio del Belgio del 1992, quando correva per la McLaren.Il pilota brasiliano si fermò durante le qualifiche di quella gara per aiutare Érik Comas, ferito dopo un incidente. Ayrton fermò la sua macchina per tornare indietro, corse attraverso il fumo per spegnere il motore della vettura di Comas e tenere ferma la testa di Comas fino all'arrivo dei paramedici. Il francese era rimasto privo di sensi in seguito al violento incidente alla curva Blanchimont.

