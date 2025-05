Il cartello contro i bambini fuori dall’osteria di Bologna | Creano problemi Ma non li posso vietare nel locale

cartello risale a dieci anni fa, quello nuovo è stato affisso proprio in questi giorni, ma il messaggio è sempre lo stesso: ingresso «sconsigliato» ai bambini. Nicola Spolaora è il titolare dell’Osteria del Sole di Bologna, una vera e propria istituzione del capoluogo emiliano, situata a due passi dalla centralissima piazza Maggiore. Il locale è preso d’assalto tutti i giorni, mattina e sera, tanto dai bolognesi quanto dai turisti, soprattutto dopo che si è sparsa la voce sui social e nei vari siti di recensioni online. C’è però una particolarità a cui il titolare dell’osteria non vuole rinunciare: l’ingresso non vietato, ma sconsigliato, ai minori.«Non ho niente contro i bambini»«Non lo sconsiglio certo per motivi commerciali, figuriamoci, ma per motivi logistici: lo spazio è questo, la gente è tanta, ci si muove in un certo modo e la presenza dei più piccoli può davvero creare dei problemi», spiega Nicola Spolaora al Corriere di Bologna. 🔗 Il primorisale a dieci anni fa, quello nuovo è stato affisso proprio in questi giorni, ma il messaggio è sempre lo stesso: ingresso «sconsigliato» ai. Nicola Spolaora è il titolare dell’Osteria del Sole di, una vera e propria istituzione del capoluogo emiliano, situata a due passi dalla centralissima piazza Maggiore. Ilè preso d’assalto tutti i giorni, mattina e sera, tanto dai bolognesi quanto dai turisti, soprattutto dopo che si è sparsa la voce sui social e nei vari siti di recensioni online. C’è però una particolarità a cui il titolare dell’osteria non vuole rinunciare: l’ingresso non vietato, ma sconsigliato, ai minori.«Non ho niente»«Non lo sconsiglio certo per motivi commerciali, figuriamoci, ma per motivi logistici: lo spazio è questo, la gente è tanta, ci si muove in un certo modo e la presenza dei più piccoli può davvero creare dei», spiega Nicola Spolaora al Corriere di. 🔗 Open.online

