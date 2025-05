Il cardinale Müller sul nuovo Papa | No a un altro Bergoglio non si faccia strumentalizzare dalle lobby gay

Papa che non sia soggetto alle lobby, come quella Lgbt, e che valuti l'importanza della messa tradizionalista in latino: è ciò che si augura il cardinale Gerhard Ludwig Müller, 77 anni, teologo ed esponente dell'ala conservatrice del collegio cardinalizio, in un'intervista al Fatto quotidiano.Chiamato a Roma da Joseph Ratzinger, nel 2012, per guidare quel dicastero che il Papa teologo aveva retto per quasi un quarto di secolo, nel 2014 era stato creato cardinale da Bergoglio. Poi, nel 2017, al termine del suo primo quinquennio come capo dicastero, il brusco congedo da parte di Papa Francesco. Leggi ancheL'intervista. Il cardinale Müller: "L'Europa riparta dal cristianesimo e dai valori conservatori. In Polonia deriva laicista"Il cardinale Mueller spiega le accuse a Bergoglio: "Il Papa non è Dio in terra, è mal consigliato"Il nuovo "Papa o chiunque nella Chiesa – dice Müller in una intervista a Il Fatto Quotidiano – non deve confondere questa missione personale che viene da Gesù Cristo di essere il vicario di Cristo sulla terra, il successore di Pietro, con un ufficio politico, con il potere, vivendo e parlando secondo il piacere del mondo, dei mass media o di diverse lobby che con la loro agenda, globalista o dell'ideologia del gender, vogliono governare il mondo secondo i criteri dell'ateismo che negano la natura umana, negano anche la natura e la vita divina".

