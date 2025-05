Il cardinale Lopez Romero | Tanti e diversi al voto è la vera opportunità

Repubblica.it - Il cardinale Lopez Romero: “Tanti e diversi al voto è la vera opportunità” Salesiano, 72 anni, l’arcivescovo di Rabat spiega: “Da dove verrà il pontefice? Non importa, sarà vescovo di Roma” 🔗 Repubblica.it

Papa Francesco, card. Lopez Romero: “Per me è stato come un padre” - “Lui mi ha nominato vescovo ed è venuto a Rabat. Per me è stato come un padre e un modello di Pastore”. Così l’Arcivescovo di Rabat (Marocco), Cristobal Lopez Romer, ha ricordato Papa Francesco al termine della prima congregazione generale avvenuta questa mattina nell’Aula del Sinodo in Vaticano. Servizio di Cristiana Caricato The post Papa Francesco, card. Lopez Romero: “Per me è stato come un padre” first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Il cardinale Lopez Romero: “Tanti e diversi al voto è la vera opportunità” - Salesiano, 72 anni, l’arcivescovo di Rabat spiega: “Da dove verrà il pontefice? Non importa, sarà vescovo di Roma” ... 🔗repubblica.it

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Cristóbal López Romero - Il cardinale Cristóbal López Romero, salesiano e arcivescovo di Rabat, è figura di punta nel dialogo con l’Islam e parteciperà al Conclave 2025. 🔗msn.com

Papabili, tra i più accreditati c’è Lopez Romero: difensore dei migranti come Francesco - L’arcivescovo di Rabat è indicato come uno dei favoriti alla successione da molte testate giornalistiche internazionali, tra cui Cnn Usa, Sky News Londra e la spagnola Antena 3 ... 🔗giornaletrentino.it