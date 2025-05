Il cane graffia il figlio Lui aggredisce il padrone

figlio era stato graffiato al polpaccio da un cane e il padre del ragazzino, poco dopo, aveva raggiunto il proprietario dell’animale e lo aveva aggredito, sbattendogli ripetutamente il viso a terra e provocandogli gravi lesioni. Per questo è stato condannato a due anni e due mesi un uomo di 52 anni, Luca Ciarlantini, originario di Roma e residente a Sefro.Il fatto era avvenuto il 19 ottobre 2023 a Castelraimondo. Erano circa le 20.30 quando un uomo di 62 anni, del posto, era uscito di casa per portare a spasso, con il guinzaglio, il cane della madre. A un certo punto aveva incontrato il giovane, figlio del 52enne, che stava giocando a pallone. Il cane, dopo aver visto la palla, era sfuggito al controllo del padrone per rincorrerla e, preso da un momento di euforia, cercando di afferrare la palla con una zampa, aveva graffiato il polpaccio di una gamba del ragazzino. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il cane graffia il figlio. Lui aggredisce il padrone Ilera statoto al polpaccio da une il padre del ragazzino, poco dopo, aveva raggiunto il proprietario dell’animale e lo aveva aggredito, sbattendogli ripetutamente il viso a terra e provocandogli gravi lesioni. Per questo è stato condannato a due anni e due mesi un uomo di 52 anni, Luca Ciarlantini, originario di Roma e residente a Sefro.Il fatto era avvenuto il 19 ottobre 2023 a Castelraimondo. Erano circa le 20.30 quando un uomo di 62 anni, del posto, era uscito di casa per portare a spasso, con il guinzaglio, ildella madre. A un certo punto aveva incontrato il giovane,del 52enne, che stava giocando a pallone. Il, dopo aver visto la palla, era sfuggito al controllo delper rincorrerla e, preso da un momento di euforia, cercando di afferrare la palla con una zampa, avevato il polpaccio di una gamba del ragazzino. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

