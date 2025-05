Il brain rot contagia anche la politica Usa | la bestemmia in italiano finisce nell’attacco dem a Elon Musk – Il video

politica americana il «brain rot italiano», l'ultimo trend nonsense che da qualche settimana ha invaso Instagram e TikTok. L'account ufficiale del partito democratico statunitense, che conta quasi 2 milioni di follower sul social di proprietà cinese, ha pubblicato un breve video-sfottò nei confronti di Elon Musk, il miliardario americano divenuto tra i più stretti alleati di Donald Trump. Il filmato ha subito fatto il giro dei social e non è passato inosservato soprattutto agli utenti italiani, che hanno sùbito notato un particolare di molti video del trend brain rot: le bestemmie. Un dettaglio che dev'essere sfuggito ai social media manager dei democratici americani, che probabilmente ignorano ciò che dice la voce AI che accompagna molti video divenuti virali nelle ultime settimane sui social.

