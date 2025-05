Il boom del turismo in città Visitatori quasi raddoppiati L’obiettivo | 10 milioni all’anno

all’anno prima. Dieci anni dopo, nel 2024, la città ha chiuso con un “bottino“ di 9.068.178. Record storico all’ombra della Madonnina. Se non è il doppio, rispetto al 2015, poco ci manca. 🔗 Ilgiorno.it - Il boom del turismo in città. Visitatori quasi raddoppiati. L’obiettivo: 10 milioni all’anno "Dove vai in vacanza?". "A Milano, of course". Prima dell’Expo 2015 un dialogo del genere sarebbe apparso come il frutto di una battuta degna di un film. Magari come quella della pellicola degli anni Ottanta, “Segni particolari: bellissimo“, in cui Adriano Celentano mostrava il mare in Piazza Duomo. Molto divertente, poco realistico, anche se qualche milanese potrebbe ricordare che il capoluogo lombardo un piccolo mare ce l’ha ed è quello dell’Idroscalo. Non proprio in centro, ma sempre uno specchio d’acqua.Dopo il 2015, invece, tutto è cambiato. Nell’anno dell’Expo, Milano aveva accolto 5.290.162 turisti, in crescita rispettoprima. Dieci anni dopo, nel 2024, laha chiuso con un “bottino“ di 9.068.178. Record storico all’ombra della Madonnina. Se non è il doppio, rispetto al 2015, poco ci manca. 🔗 Ilgiorno.it

Su altri siti se ne discute

Perugia, quanto "pesa" Eurochocolate: +116% di spesa in città, +145% di transazioni e un boom di turismo - Quanto 'muove' Eurochocolate? Seconda tappa dell'analisi realizzata da Camera di commercio dell'Umbria-Isnart-Mastercard (la prima era stata l'indagine su Umbria Jazz 2024) sull'impatto dei grandi eventi realizzati ogni anno a Perugia presentata alla Borsa italiana del turismo 2025 di Milano dal... 🔗perugiatoday.it

Calci, a tutto turismo: la Valgraziosa si gode il boom di visitatori - Calci (PI), 29 aprile 2025 – I dati di febbraio 2025, se confrontati con lo stesso periodo del 2024, rivelano flussi turistici pressoché raddoppiati per le strutture ricettive di Calci, con arrivi e permanenze fuori stagione che confermano i numeri importanti del novembre 2024. In particolare, come rilevato dall'Osservatorio turistico regionale per il mese di febbraio, gli arrivi sono aumentati del 70 per cento e le permanenze di circa il 90 per cento. 🔗lanazione.it

I redditi dei fiorentini. Fabbricati, boom profitti: in un anno 360 milioni, in città 6mila Paperoni - Firenze, 28 aprile 2025 – Un miliardo e 102 milioni di euro. È la ricchezza che i fiorentini hanno prodotto in più rispetto all’anno scorso. Il numerone a dieci cifre spunta fuori sbirciando le dichiarazioni dei redditi dei circa 270mila contribuenti in riva d’Arno presentate nel 2024 e relative all’anno d’imposta 2023. I dati della somma dei redditi Irpef sono stati resi pubblici dal ministero dell’Economia e delle Finanze a pochi giorni dal via alle dichiarazioni 2025 fissato per il 30 aprile. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Il boom del turismo in città. Visitatori quasi raddoppiati. L’obiettivo: 10 milioni all’anno; Napoli da record: la città divisa sul boom turistico celebrato da Manfredi; Napoli pronta ad accogliere un milione di turisti tra Pasqua e 1° Maggio: la città sotto i riflettori del mondo; Bologna e il boom di turisti: “Una città che offre tanto. Pulizia, si può fare di più”. 🔗Ne parlano su altre fonti