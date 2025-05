Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio passa, ma la minoranza va all’attacco

, approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024: il puntoin consiglio con 13 voti a favore – l’intera maggioranza – e 10 contrari. Ma il rendiconto e l’applicazione dell’avanzo hanno attirato dure polemiche dai banchi dell’opposizione, particolarmente critica sui numeri che caratterizzano questa stagione amministrativa: risultato di 51,2 milioni, di cui 1,04 per investimenti e 6,07 di parte disponibile. "La sostanza di questo rendiconto non è virtuosa – attacca Annalisa Marchegiani – Si dimostra di aver fallito in termini di adeguatezza delle risorse impiegate. Un avanzo di 6 milioni non è un vanto. Un ente pubblico non fa tesoretti, ma eroga servizi, realizza opere e si occupa del benessere dei propri cittadini. Tante, troppe, le economie delle spese finanziate ma non effettuate nel 2024". 🔗 Ilrestodelcarlino.it