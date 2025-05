Il Benevento 5 non ci sta | Tuteleremo la società e le persone indebitamente coinvolte

Di seguito la nota stampa a firma del Benevento 5 dopo i fatti della gara contro l'Italservice Pesaro e le conseguenti decisioni del Giudice Sportivo. Con riferimento ai fatti asseritamente accaduti in occasione della gara Benevento 5-Italservice Pesaro del 27 aprile 2025, valevole per la 11^ Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Maschile s.s. 20242025, la società Benevento 5 S.S.D. A R.L. intende, anzitutto, sottolineare, con fermezza e decisione, l'assoluta estraneità dei propri dirigenti e tesserati, ivi compresi quelli indebitamente ed erroneamente indicati nella delibera del Giudice Sportivo di cui al relativo Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, a qualsiasi comportamento provocatorio, minaccioso o, peggio ancora, violento, nei riguardi di chicchessia.

