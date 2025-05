Il 25 aprile i giovani e la dittatura

giovani tra 18 e 24 anni e addirittura il 52% tra i 25 e 34 anni sarebbero favorevoli ad avere al governo una persona autorevole che comandi senza il controllo del parlamento.

“Il 25 aprile? La liberazione dalla Repubblica? Non ne ho la minima idea, si fa ponte!” Il servizio shock di Cartabianca sulla festa vista dai giovani - Il 25 aprile, giornata simbolo della Liberazione dal nazifascismo, per molti studenti si riduce a un semplice "giorno di vacanza". Un’inchiesta del programma "È sempre Cartabianca" di Rete 4 ha rivelato quanto la consapevolezza storica tra i giovani sia fragile. L'articolo “Il 25 aprile? La liberazione dalla Repubblica? Non ne ho la minima idea, si fa ponte!” Il servizio shock di Cartabianca sulla festa vista dai giovani sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

25 aprile – Social, mappe digitali, video dei partigiani: il racconto dell’Anpi cambia linguaggio per avvicinare i giovani - L’Associazione nazionale partigiani si fa 2.0. Per gli ottant’anni dall’anniversario della Liberazione l’Anpi ha scelto di cambiare linguaggio, di puntare anche ai più giovani allestendo una sorta di “biblioteca digitale” e sbarcando su tutti i social più diffusi con una campagna partita dal 25 marzo (che si concluderà il 24 aprile): quattro post al giorno sui profili Facebook, Instagram, TikTok anche con video-messaggi di sostegno degli storici Francesco Filippi, Isabella Insolvibile e Mario Avagliano. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, a Milano il coro delle “Piccole Voci Resistenti” intona le canzoni dei partigiani: “Educhiamo i più giovani alla partecipazione” - C’è la faccia con le sopracciglia rivolte all’ingiù e i baffi lunghi di Sandokan e quella gialla con i denti in bella vista di Oetna. Poi gli occhi neri di una ragazza col fazzoletto, nome di battaglia Gigli. E un’altra che ha deciso di farsi chiamare “stella rossa” e se l’è disegnata in fronte. Sono i volti che i bambini e le bambine del coro delle “Piccole Voci Resistenti” di Dergano, zona Nord di Milano, hanno scelto per rappresentarsi e presentarsi: quindici immagini appiccicate sul gonfalone che hanno portato in corteo nel giorno dell’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’altro 25 aprile, la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo: storia e libri da leggere - In Italia si glorifica giustamente il Giorno della Liberazione con convegni, mostre, eventi. Il 25 aprile 1945 fu un grande momento per l'Italia, ma si dimentica che il Portogallo visse il 25 aprile 1 ... 🔗sololibri.net

25 aprile, Ornella Vanoni: "I giovani non conoscono quella storia" - Quella del 25 aprile e' una data che 'per i giovani non e' importante perche' non conoscono quella storia bene e, quindi, lo sentiamo noi perche' lo abbiamo vissuto in parte'. Cosi' Ornella Vanoni a m ... 🔗informazione.it

Cosa è successo il 25 aprile 1945 e cosa si celebra - Il 25 aprile 1945 , una data storica per l’Italia, è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) lanciò ... 🔗notizie.tiscali.it