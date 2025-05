Ieri in Campania | polemiche dopo la frase choc dell’omicida di Santo Romano

Campania di Ieri, giovedì primo maggio 2025. Avellino – Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, fa il punto al Dinner party della società irpina a Villa Orsini. A pochi giorni dalla conquista della promozione in Serie B, l’entusiasmo per il traguardo sportivo lascia spazio alla preoccupazione per il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. (LEGGI QUI) Benevento – Si è chiuso il processo con rito abbreviato per il tentato omicidio di Annarita Taddeo, 34 anni, ferita con un colpo di pistola alla testa l’11 novembre 2023 a Benevento. (LEGGI QUI) Caserta – Operazione “Alto impatto” a Castel Volturno (Caserta), con l’impiego in strada di oltre 40 unità tra appartenenti a Polizia di Stato, CarabinIeri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’A. 🔗 Anteprima24.it - Ieri in Campania: polemiche dopo la frase choc dell’omicida di Santo Romano Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì primo maggio 2025. Avellino – Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, fa il punto al Dinner party della società irpina a Villa Orsini. A pochi giorni dalla conquista della promozione in Serie B, l’entusiasmo per il traguardo sportivo lascia spazio alla preoccupazione per il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. (LEGGI QUI) Benevento – Si è chiuso il processo con rito abbreviato per il tentato omicidio di Annarita Taddeo, 34 anni, ferita con un colpo di pistola alla testa l’11 novembre 2023 a Benevento. (LEGGI QUI) Caserta – Operazione “Alto impatto” a Castel Volturno (Caserta), con l’impiego in strada di oltre 40 unità tra appartenenti a Polizia di Stato, Carabin, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’A. 🔗 Anteprima24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ieri in Campania: muore dopo intervento estetico. Funivia del Faito, l’ultimo saluto a Carmine - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, sabato 26 aprile 2025. Avellino – Mentre Avellino e provincia in ogni angolo si continua a colorare di biancoverde per la promozione di Serie B, il Comune capoluogo ha predisposto le varie ordinanze necessarie per garantire il deflusso del traffico cittadino, così come la sicurezza in concomitanza dell’ultima partita di domani sera allo Stadio Partenio con annessa festa. 🔗anteprima24.it

Ieri in Campania: incidente a Pasqua, muore dopo tre giorni di agonia. Nel Conclave anche un cardinale di origini irpine - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 23 aprile 2025. Avellino – Nel Conclave che verrà convocato per eleggere il successore di Papa Francesco al soglio pontificio, tra i 135 elettori c’è un cardinale di origini irpine: è il 54enne Frank Leo, arcivescovo metropolita di Toronto, la cui mamma è di San Martino Valle Caudina, comune a cavallo tra le province di Avellino e Benevento. 🔗anteprima24.it

Inter, nuove polemiche dopo il Feyenoord: la verità sulla prova tv - La squadra di Inzaghi batte di nuovo gli olandesi e approda ai quarti di Champions League. Ma fa discutere l’arbitraggio di Kruzliak L’Inter ha vendicato il Milan. Dopo il successo di Rotterdam, i nerazzurri si sono imposti anche a San Siro contro il Feyenoord, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dove se la vedranno con il Bayern Monaco. Il rigore di Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Cosa riportano altre fonti

Ieri in Campania: polemiche dopo la frase choc dell’omicida di Santo Romano; L'Italia ha un nuovo Parco Nazionale: dopo ritardi e polemiche nasce in Matese, tra Campania e Molise, su quasi 90mila ettari di territorio; Sospeso il concorso per dirigenti scolastici in Campania: dopo le denunce si dimette un commissario; Sanremo e gag napoletani a Roccaraso, Cattelan si difende: Il focus della battuta era un altro.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Dopo le polemiche Musumeci insiste - Dopo giorni di polemiche, e cortei in cui si è cantato Bella ciao anche in risposta alle sue parole, ieri il ministro è tornato a difendere la sua posizione: «Le polemiche sono state davvero tante e ... 🔗ilmanifesto.it

Polemiche senza fine sulle alleanze per le regionali in Campania - All’indomani della presentazione delle liste per le regionali non si spengono le polemiche sull’accordo in extremis ... Un patto che sarà ulteriormente spiegato, dopo l’incontro di ieri ad Avellino, ... 🔗telecolore.it

Campania, dopo la Consulta nel centrosinistra si ragiona su Fico. Ma De Luca può alzare la posta - Cosa succede ora in Campania, dopo la decisione della Corte costituzionale ... muovendo per trovare al più presto un accordo. Proprio ieri, ancora prima che arrivasse la sentenza della Consulta ... 🔗repubblica.it