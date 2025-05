IA Meta | come impedire all’azienda di Zuckerberg di usare le nostre foto

Meta ha annunciato che, a partire da fine maggio, inizierà ad addestrare la sua intelligenza artificiale utilizzando i dati pubblici degli utenti europei maggiorenni. Questo significa che ogni foto, video, post e commento pubblicato su Facebook, Instagram e Threads potrà essere utilizzato per migliorare l'IA Meta. I contenuti di minorenni, profili privati e i messaggi.

