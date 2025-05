I volti del Calendimaggio Ecco le dieci ’Madonne’

dieci fanciulle che si contenderanno il titolo di Madonna Primavera, regina della festa del Calendimaggio. Sono state presentate ufficialmente nel pomeriggio di ieri, nella piazzetta della Chiesa Nuova gremita da turisti e soprattutto partaioli. Presentazione, alla presenza del presidente dell’ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, dei rappresentanti delle Parti in un clima di partecipazione e di attesa, con le dieci giovani emozionate nei loro splendidi abiti. A rendere loro omaggio, come da tradizione, il Coro dei Cantori di Assisi diretti da Gabriella Rossi. 🔗 Lanazione.it - I volti del Calendimaggio. Ecco le dieci ’Madonne’ ASSISI – Francesca Berretti, Greta Muccino, Amelie Rosignoli, Isabella Talia e Dania Tomassini per la Magnifica Parte de Sotto e Agnese Bernardini, Sofia Chiappini, Maddalena Pasquini, Sara Sensi e Irene Viola per la Nobilissima Parte de Sopra. Sono lefanciulle che si contenderanno il titolo di Madonna Primavera, regina della festa del. Sono state presentate ufficialmente nel pomeriggio di ieri, nella piazzetta della Chiesa Nuova gremita da turisti e soprattutto partaioli. Presentazione, alla presenza del presidente dell’ente, Stefano Venarucci, dei rappresentanti delle Parti in un clima di partecipazione e di attesa, con legiovani emozionate nei loro splendidi abiti. A rendere loro omaggio, come da tradizione, il Coro dei Cantori di Assisi diretti da Gabriella Rossi. 🔗 Lanazione.it

