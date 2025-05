I volontari de ' La via della felicità' fanno splendere la zona tra via de Amicis e via Borrelli

volontari de 'La Via della felicità' di Foggia tornano in azione per riqualificare la città. L'ultimo intervento di raccolta di rifiuti ha interessato le aree di via de Amicis, via Dattoli e via Borrelli.Le volontarie che hanno partecipato hanno trovato e raccolto molta plastica, bottiglie.

