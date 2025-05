Linkiesta.it - I tentativi di Abu Mazen di uscire dal suo letargo politico sono sempre più goffi e inadeguati

Raramente un popolo ha espresso una propria dirigenza così inadeguata, incapace e persino spregevole come quella palestinese. Perché tra tutte le voci che si sentono sul destino di Gaza una volta finita la guerra israeliana, quella palestinese è la più dissonante, la meno credibile, la più impotente.È fondamentale, per mettere a fuoco questa realtà, andare a quel che ha fatto pochi giorni fa Abu. Il leader palestinese ha letteralmente urlato davanti ai maggiorenti palestinesi che i capi di Hamasdei «figli di cani» e ha intimato loro di rilasciare subito gli ostaggi israeliani.Affermazioni condivisibili nel significato, va detto, ma il disastro è che con quelle parole Abuha smentito e irriso all’improvviso se stesso, perché proprio lui, non altri, a partire dal 7 ottobre 2023 con quei «figli di cani» ha fatto di tutto per allearsi e costruire un governo di unità nazionale infischiandosene bellamente della sorte degli ostaggi. 🔗 Linkiesta.it