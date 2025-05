I supermercati aperti a Pordenone il primo maggio 2025

primo maggio è festa nazionale. Nel 2025 cade di giovedì e per molti lavoratori coincide con l'inizio di un fine settimana lungo. Vediamo quali sono i supermercati aperti a Pordenone durante la festa del lavoro. Pam Il punto vendita di viale Grigoletti 74 sarà aperto dalle 9:00 alle 20.

