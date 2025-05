I sindaci uniti sul fronte delle bollette | Andremo a tutelare i cittadini

sindaci per migliorare i servizi della società Etra e ridurre i costi del servizio. Il 2025 è stato un anno difficile per gli utenti Etra e già nell'assemblea di bacino rifiuti del 17 Aprile i sindaci hanno deliberato una tariffa unica che prevede una riduzione dal 2026. 🔗 Padovaoggi.it - I sindaci uniti sul fronte delle bollette: «Andremo a tutelare i cittadini» Continuano le azioni deiper migliorare i servizi della società Etra e ridurre i costi del servizio. Il 2025 è stato un anno difficile per gli utenti Etra e già nell'assemblea di bacino rifiuti del 17 Aprile ihanno deliberato una tariffa unica che prevede una riduzione dal 2026. 🔗 Padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanità, i sindaci dell’area del Titerno uniti per il ripristino del medico sulle ambulanze - Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo 7 marzo, alle ore 18:00, presso la sede della Protezione Civile di Cusano Mutri, un incontro cruciale per la tutela del diritto alla salute dei cittadini dell’area del Titerno. Convocati dall’Associazione Salute e Territorio, parteciperanno i sei sindaci dei Comuni di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, San Lorenzello e San Lorenzo Maggiore, colpiti dalla decisione del management dell’ASL di eliminare la presenza del medico a bordo delle ambulanze del Psaut di Cerreto Sannita. 🔗anteprima24.it

Asse Pd-M5S alle elezioni provinciali, appello a sindaci e consiglieri: "Creiamo un fronte anti-Schifani e centrodestra" - Un fronte compatto di sindaci e consiglieri comunali alternativo a Schifani e al centro-destra. Mentre il presidente della Regione "coltiva" la nuova alleanza con il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e con i suoi "uomini", Pd e M5S si mobilitano in vista delle prossime elezioni... 🔗messinatoday.it

Cusago, sindaci in piazza: "Uniti contro le mafie" - Tanti gonfaloni, non solo dei Comuni che organizzano la Primavera della legalità, la rassegna che unisce Assago, Buccinasco, Cesano, Corsico, Cusago, Gaggiano, Trezzano e Zibido, ma anche di altre città che hanno voluto prendere parte all’evento. La lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafie, come hanno sottolineato tutti i relatori, non ha colori politici: tutti i Comuni del Sud Milano hanno voluto partecipare, per ribadire che "la lotta a tutte le mafie non ha schieramenti. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

I sindaci uniti sul fronte delle bollette: «Andremo a tutelare i cittadini»; Castelnovo, aumento bollette e stipendi ai soci Iren: interpellanza dell’opposizione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I sindaci uniti sul fronte delle bollette: «Andremo a tutelare i cittadini» - Ieri 30 aprile durante durante l'assemblea dei soci Etra, gli amministratori, in accordo con il presidente Flavio Frasson, hanno deliberato di reinvestire 8milioni di euro di utile in modo da scongiur ... 🔗padovaoggi.it

Pioggia di bollette idriche ma sono “prescritte”, Comitato “Utenti contestate, sindaci riflettete” - Pertanto, Acquaenna non ha titolo a richiedere queste somme e va immediatamente inviato un reclamo sulla singola bolletta ... Il comitato invita i sindaci “a meditare sulla opportunità di ... 🔗vivienna.it

Sindaci toscani lanciano allarme per le piscine a causa delle bollette - Per un impianto medio parliamo di bollette mensili passate da 5mila e ... su iniziativa dei Sindaci di Borgo San Lorenzo, Pontassieve ed Empoli, molte amministrazioni comunali hanno sottoscritto ... 🔗nove.firenze.it