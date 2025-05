I sindacati proclamano lo stato di agitazione per i driver di Esselunga | “Ritirate la cassa integrazione”

driver Esselunga. Dopo la decisione della società di mettere in cassa integrazione 200 lavoratori del magazzino di via Dione Cassio a Milano, non si è fatta attendere la risposta dei sindacati: proclamato lo stato di agitazione. 🔗 Proseguono le proteste dei. Dopo la decisione della società di mettere inintegrazione 200 lavoratori del magazzino di via Dione Cassio a Milano, non si è fatta attendere la risposta dei: proclamato lodi. 🔗 Fanpage.it

