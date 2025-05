I sanitari che fanno ispezioni sui luoghi di lavoro? Pochi per garantire controlli | Italia molto al di sotto della media Ue

Italia, con l’organico di tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro attualmente a disposizione, ci vorrebbero oltre 15 anni per completare una visita di controllo in ognuna delle imprese presenti sul territorio. A lanciare l’allarme sulla carenza di personale è la Fno Tsrm e Pstrp – la Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Nel nostro Paese ci sono 2108 professionisti tecnico sanitari deputati alla funzione ispettiva nei luoghi di lavoro. Significa un operatore ogni 28mila abitanti – ben al di sotto dello standard europeo di uno ogni 10mila -, che si traduce in un tecnico ogni 1500 imprese. Un numero insufficiente che non permette un controllo efficace sul territorio. Per garantire una copertura adeguata, denuncia la Fno Tsrm e Pstrp, servirebbero oltre 3mila professionisti in più. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - I sanitari che fanno ispezioni sui luoghi di lavoro? Pochi per garantire controlli: “Italia molto al di sotto della media Ue” In, con l’organico di tecniciprevenzione neidiattualmente a disposizione, ci vorrebbero oltre 15 anni per completare una visita di controllo in ognuna delle imprese presenti sul territorio. A lanciare l’allarme sulla carenza di personale è la Fno Tsrm e Pstrp – la Federazione nazionale Ordini dei Tecnicidi radiologia medica e delle professionie tecniche,riabilitazione eprevenzione. Nel nostro Paese ci sono 2108 professionisti tecnicodeputati alla funzione ispettiva neidi. Significa un operatore ogni 28mila abitanti – ben al didello standard europeo di uno ogni 10mila -, che si traduce in un tecnico ogni 1500 imprese. Un numero insufficiente che non permette un controllo efficace sul territorio. Peruna copertura adeguata, denuncia la Fno Tsrm e Pstrp, servirebbero oltre 3mila professionisti in più. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Nel 2024 in aumento le ispezioni nei luoghi di lavoro - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 139 mila verifiche, 83 mila violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 47 mila ispezioni effettuate, 15 mila sospensioni di attività imprenditoriali, 200 milioni di euro di contributi previdenziali e 20 milioni di premi assicurativi recuperati. Sono alcuni dati dell’attività svolta nel 2024 dal personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che opera all’interno dell’Agenzia, ai quali si sommano le oltre 18 mila ispezioni da parte di INPS e INAIL che hanno consentito il recupero ... 🔗unlimitednews.it

Nel 2024 in aumento le ispezioni nei luoghi di lavoro - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 139 mila verifiche, 83 mila violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 47 mila ispezioni effettuate, 15 mila sospensioni di attività imprenditoriali, 200 milioni di euro di contributi previdenziali e 20 milioni di premi assicurativi recuperati. Sono alcuni dati dell’attività svolta nel 2024 dal personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che opera all’interno dell’Agenzia, ai quali si sommano le oltre 18 mila ispezioni da parte di INPS e INAIL che hanno consentito il recupero ... 🔗unlimitednews.it

Istituzioni, Chiesa e sanitari fanno quadrato contro le truffe agli anziani - BRINDISI - "Una comunità unita che non vuole subire sopraffazioni e che si stringe a protezione dei nostri anziani". Con queste parole il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ha concluso la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica da lui presieduta nel pomeriggio di... 🔗brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

Chiusi 4 panifici per gravi carenze igienico sanitarie; Controlli dei Nas nei B&B, diffida al titolare di una struttura del Piacentino; Caos a Villa Sofia, Responsabilità gestionali la relazione dopo l'ispezione, il manager Colletti a rapporto da Schifani; Sanitari aggrediti, la Fp Firenze: “Situazione fuori controllo, urgono risposte”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nel 2024 in aumento le ispezioni nei luoghi di lavoro - Le ispezioni ... ai sanitari" Un gruppo di scienziati ha creato la ricetta per una cacio e pepe “perfetta” Medvedev e l'ossessione Sinner, le parole in conferenza fanno discutere: "Vediamo ... 🔗msn.com

Nel 2024 in aumento le ispezioni nei luoghi di lavoro - ROMA (ITALPRESS) - Oltre 139 mila verifiche, 83 mila violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 47 mila ispezioni effettuate ... la sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗notizie.tiscali.it