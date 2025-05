I redditi pensionistici della Tuscia faticano a crescere | lo ha certificato l’Istat

I Report BesT che l'Istat ha diffuso per la prima volta nel 2023 delineano i profili di benessere equo e sostenibile per ciascuna delle 20 regioni italiane - e per le rispettive province - a partire dalla lettura integrata degli indicatori del Bes dei territori. Le 70 misure statistiche.

Analisi dei dati fiscali 2023: crescita dei contribuenti e aumento dei redditi - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le analisi relative alle dichiarazioni Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2023, evidenziando un aumento significativo nel numero dei contribuenti e nel reddito complessivo dichiarato. Sono oltre 42,5 milioni i contribuenti, con un incremento dell’1,3% rispetto al 2022. Il reddito complessivo totale dichiarato supera i 1.027,7 miliardi di euro, registrando un aumento di 57,5 miliardi (+5,9%) rispetto all’anno precedente, per un valore medio di 24. 🔗laprimapagina.it

Terni-Spoleto fra abitanti, confini e redditi: ecco come sarebbe la “nuova” provincia dell’Umbria del sud - Circa 300mila abitanti sparsi in una quarantina di comuni che generano redditi per poco meno di 3,5 miliardi di euro. Sarebbero questi i numeri principali della nuova provincia dell’Umbria del sud che accorperebbe Terni, Spoleto, una parte della Valnerina, Todi – la città di Jacopone ricade nella... 🔗ternitoday.it

Sondaggio sulla dichiarazione dei redditi, tra agevolazioni fiscali e solidarietà gratuita - La dichiarazione dei redditi offre due importanti opportunità ai contribuenti: beneficiare di agevolazioni fiscali sulle donazioni effettuate e destinare gratuitamente una parte delle proprie imposte alle cause che si desidera supportare, attraverso il 5x1000, l'8x1000 e il 2x1000. Mentre... 🔗today.it

