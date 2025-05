I pulsanti parlanti per cani non funzionano come dovrebbero | anche “i cani geniali” fanno fatica

Un nuovo studio mette in dubbio l'efficacia delle pulsantiere parlanti per cani, suggerendo che sia molto meglio comunicare attraverso la voce umana e con un'interazione più naturale fatta anche di sguardi, contatto, gesti, intonazioni ed emozioni.

A sorpresa il ritorno de i cani, esce il nuovo album ‘post mortem’ - (Adnkronos) – È uscito oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo album de i cani (minuscolo non è un errore), la band-non-band di Niccolò Contessa, a nove anni di distanza dal disco precedente. A sorpresa, senza annunci e di prima mattina. Si chiama 'post mortem', scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al […] 🔗periodicodaily.com

Pericolo processionaria. La veterinaria: “La lingua dei cani a rischio: ultimo caso un Lagotto che ha rischiato di morire” - I bruchi che si muovono in fila indiana hanno dei peli urticanti che sono molto pericolosi per i nostri amici a quattro zampe. Il caso di una femmina di Lagotto che ha perso un pezzo di lingua andata in necrosi dopo il contatto con gli insetti raccontato da una veterinaria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

FS, cantieri parlanti: nuova linea AV/AC Napoli – Bari - Completati gli scavi della galleria Telese e della galleria Reventa, sul lotto Telese – Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma sono stati completati gli scavi della galleria Telese, sul lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria Reventa, sul lotto Telese – Vitulano della nuova linea Alta […] 🔗2anews.it

