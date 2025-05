I pronostici di giovedì 1 maggio | Serie B Premier League Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 1 maggio: si gioca l'andata delle semifinali di Europa League e Conference League, in campo anche Premier League e Serie B. Terminate le semifinali di andata di Champions League, come di consuetudine il giovedì tocca a Europa League e Conference League con una sola italiana in campo, la Fiorentina. Anche la Lazio dopo la Roma è stata eliminata dall'Europa League e a trionfare quasi certamente sarà una squadra spagnola o inglese: l'Athletic Bilbao, che giocherebbe in casa l'eventuale finale, se la vedrà con il Manchester United, mentre il sogno dei norvegesi del Bodo Glimt dovrebbe finire contro il Tottenham. Un altro sogno destinato a terminare è quello degli svedesi del Djurgarden, arrivati in semifinale di Conference League: il Chelsea è superiore e aspetterà la vincente tra Betis e Fiorentina, accoppiamento che tra andata e ritorno promette spettacolo e gol.

Cosenza-Bari (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Giovedì contro il Bari per il Cosenza potrebbe arrivare la matematica condanna alla Serie C. La curva Nord “Catena” sarà vuota per protesta, così come la Curva Sud “Bergamini”, e questo dovrebbe essere un vantaggio per i pugliesi visto che il settore ospite invece è annunciato sold-out. Basta guardare la classifica per capire che la […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Spezia-Salernitana (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Il 2 a 2 di Frosinone ha il sapore della resa per uno Spezia che deve pensare a difendere il terzo posto dall’assalto della Cremonese; per gli aquilotti arriva un cliente assai scomodo come la Salernitana di Marino. Liguri costretti alla rimonta per ben 2 volte dai ciociari, e capaci comunque di uscir fuori con un punto dalla sfida. Il vantaggio sul quarto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Pisa-Frosinone (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Manca veramente poco e tutto pare pronto per la festa del Pisa di Inzaghi, che dopo 34 anni torna in massima serie ed è la prima volta dalla scomparsa del presidentissimo Romeo Anconetani: l’avversario è il Frosinone di Bianco, squadra ancora a caccia dei punti salvezza. Per i nerazzurri vittoria di platino in quel di Brescia contro una squadra in netta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

