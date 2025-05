I problemi di cuore sono al centro di questa nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 con Francesca Chillemi e la sua suor Azzurra

aiuti. La longeva serie tv Rai sta, però, arrivando alla conclusione. Stasera in tv , infatti, va in onda la nona e penultima puntata. L’appuntamento è, come sempre, alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay. Dove è sempre ai primi posti anche grazie alla possibilità di vedere on demand gli episodi già trasmessi e quelli delle passate stagioni.L’appuntamento settimanale con la serie tv che ha per protagonista Francesca Chillemi ha finora fatto segnare ascolti davvero importanti per Rai 1: sempre sopra i 4 milioni di telespettatori, senza contare quelli che vedono e rivedono le puntate online. 🔗 Amica.it - I problemi di cuore sono al centro di questa nona e penultima puntata di "Che Dio ci aiuti 8", con Francesca Chillemi e la sua suor Azzurra L’amore continua a sbocciare e a fiorire all’interno delle mura della casa del Sorriso, la casa-famiglia che abbiamo conosciuto e imparato ad amare nell’ottava stagione di Che Dio ci. La longeva serie tv Rai sta, però, arrivando alla conclusione. Stasera in tv , infatti, va in onda la. L’appuntamento è, come sempre, alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea sulla piattaforma di streaming di RaiPlay. Dove è sempre ai primi posti anche grazie alla possibilità di vedere on demand gli episodi già trasmessi e quelli delle passate stagioni.L’appuntamento settimanale con la serie tv che ha per protagonistaha finora fatto segnare ascolti davvero importanti per Rai 1: sempre sopra i 4 milioni di telespettatori, senza contare quelli che vedono e rivedono le puntate online. 🔗 Amica.it

Approfondimenti da altre fonti

“Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo, lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale”: lo rivela Robbie Williams - Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una diagnosi di scorbuto, dopo aver assunto farmaci soppressori dell’appetito. Naturalmente l’artista ha sottolineato, ancora una volta, il suo grande amore per la moglie, Ayda Field, per essergli stata accanto. 🔗ilfattoquotidiano.it

A che velocità camminare per ridurre il rischio di problemi al cuore: la risposta secondo uno studio - Uno studio ha esaminato l'associazione tra il ritmo di camminata e il rischio di aritmie cardiache, tra cui la fibrillazione atriale, in un vasto campione di partecipanti in un periodo di 13 anni: è emerso che i camminatori che erano abituati a una certa velocità avevano un rischio significativamente ridotto di sviluppare questo problema cardiaco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trevisani critica la Juve: «È bruttarella come prima. E quei due grandi problemi che c’erano ci sono anche con Tudor» - di Redazione JuventusNews24Trevisani critica la Juve: le sue dichiarazioni negli studi di Pressing sui bianconeri dopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma. Cosa ha dichiarato Riccardo Trevisani è intervenuto negli studi di Pressing al termine della sfida tra Roma e Juventus, partita terminata col punteggio di 1-1. Le sue dichiarazioni. TREVISANI – «Vediamo uno spirito diverso ma i due grandi problemi che c’erano prima ci sono ancora: Koopmeiners e Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

“Che Dio ci aiuti 8” stasera in tv: perché Lorenzo contrasta l’amore tra Cristina e Pietro?; Barattoni, comitato in centro storico: Nuovo slancio nel cuore della città. Qui l’anagrafe e occhio a via Mariani; San Valentino, si accendono le luminarie a forma di cuore in centro - FOTO; Zara, uno choc l’addio al centro: C’è il grande problema parcheggi. E poi gli affitti sono troppo cari. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cuore, centro dell’apparato circolatorio - Il cuore compie un lavoro significativo, spingendo il sangue attraverso le arterie, equivalente a sollevare 10 tonnellate di peso di un metro ogni 24 ore. Centro dell’apparato circolatorio è il ... 🔗skuola.net

Problemi al cuore, un'app per riconoscere i sintomi - Le web-app sono presentate tutte in un unico meno. Ciascuna di esse può essere lanciata come una normale pagina internet dal computer, dal tablet o dallo smartphone. 🔗corriere.it

Cuore, i cinque fattori di rischio che rubano 10 anni di vita ai 50enni - Uno studio del Global Cardiovascular Risk Consortium ha analizzato i dati di 2 milioni di persone in 39 Paesi. Gli esperti: “Raggiunta la mezza età basta una ... 🔗repubblica.it