I primi custodi della memoria Per un viaggio nel Paleolitico

viaggio tra i riti funerari, i cambiamenti sociali e le prime realizzazioni artistiche legate al culto dei morti. Arriva all’Università degli studi di Brescia la mostra itinerante “I primi custodi della memoria. Le sepolture nel Paleolitico“, un’affascinante esplorazione del significato antropologico delle sepolture preistoriche attraverso una serie di calchi, che riproducono con precisione la situazione venuta alla luce durante lo scavo.Curata da Giacomo Giacobini, Cristina Cilli e Giancarla Malerba, la mostra è stata presentata per la prima volta a gennaio dall’Università di Torino ed è aperta ora a Palazzo Bettoni, una delle sedi amministrative di UniBs, da dove poi proseguirà per le altre Università partner di Unita Universitas Montium; ad organizzarla, il Gruppo di lavoro (Hub) dedicato al Patrimonio culturale con il coordinamento di Irene Giustina e Angelo Mazzù. 🔗 Ilgiorno.it - “I primi custodi della memoria“ . Per un viaggio nel Paleolitico Dalle prime sepolture dell’Uomo di Neanderthal fino all’alba dell’agricoltura: untra i riti funerari, i cambiamenti sociali e le prime realizzazioni artistiche legate al culto dei morti. Arriva all’Università degli studi di Brescia la mostra itinerante “I. Le sepolture nel“, un’affascinante esplorazione del significato antropologico delle sepolture preistoriche attraverso una serie di calchi, che riproducono con precisione la situazione venuta alla luce durante lo scavo.Curata da Giacomo Giacobini, Cristina Cilli e Giancarla Malerba, la mostra è stata presentata per la prima volta a gennaio dall’Università di Torino ed è aperta ora a Palazzo Bettoni, una delle sedi amministrative di UniBs, da dove poi proseguirà per le altre Università partner di Unita Universitas Montium; ad organizzarla, il Gruppo di lavoro (Hub) dedicato al Patrimonio culturale con il coordinamento di Irene Giustina e Angelo Mazzù. 🔗 Ilgiorno.it

