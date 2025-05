I primi cento giorni del Trump II | ci si chiede se le cose per lui ‘non stiano andando in pezzi’

primi cento giorni del suo secondo mandato alla Casa Bianca, convoca un briefing per soli new media e influencer amici. A rovinargli del tutto la festa ci hanno però pensato gli elettori canadesi: stanchi di sentirsi dileggiati e di essere danneggiati, hanno detto, con il loro voto, un secco ‘no’ all’ipotesi di diventare il 51esimo Stato dell’Unione e hanno affidato al partito liberale e al suo leader Mark Carney il mandato di difendere la loro indipendenza e i loro interessi dal magnate predatore. Carney, un ex governatore della Banca centrale canadese, promette di rispondere colpo su colpo.A sentire il magnate presidente Donald Trump, che si paragona a Franklin Delano Roosevelt, il suo è fin qui stato “un percorso trionfale”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - I primi cento giorni del Trump II: ci si chiede se le cose per lui ‘non stiano andando in pezzi’ Lui canta l’elogio di se stesso; e, non soddisfatto di come i media ‘mainstream’ raccontano idel suo secondo mandato alla Casa Bianca, convoca un briefing per soli new media e influencer amici. A rovinargli del tutto la festa ci hanno però pensato gli elettori canadesi: stanchi di sentirsi dileggiati e di essere danneggiati, hanno detto, con il loro voto, un secco ‘no’ all’ipotesi di diventare il 51esimo Stato dell’Unione e hanno affidato al partito liberale e al suo leader Mark Carney il mandato di difendere la loro indipendenza e i loro interessi dal magnate predatore. Carney, un ex governatore della Banca centrale canadese, promette di rispondere colpo su colpo.A sentire il magnate presidente Donald, che si paragona a Franklin Delano Roosevelt, il suo è fin qui stato “un percorso trionfale”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca: dal Messico sono entrate solo tre persone - “Grazie ai miei meravigliosi amici della delegazione repubblicana del Michigan e ai tanti altri incredibili repubblicani al Congresso che vogliono venire con me a celebrare i nostri storici primi 100 giorni martedì. Sarà una giornata straordinaria”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Vorrei – prosegue Trump – che tutti potessero venire con me, ma questa è una settimana cruciale per lavorare su ‘l’unica, grande, bella legge’, che comprenderà massicci tagli alle tasse, forti misure di sicurezza alle frontiere, importanti progressi militari, una deregolamentazione ... 🔗secoloditalia.it

I primi cento giorni di Trump sono stati un disastro, secondo gli americani - I sondaggi statunitensi concordano: il gradimento nei confronti di Donald Trump è calato moltissimo nei suoi primi cento giorni in carica. È soprattutto su due temi cruciali - l'economia e i migranti - che il presidente degli Stati Uniti sta perdendo la fiducia degli elettori, anche se i repubblicani continuano a essergli fedelissimi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

I primi cento giorni di Trump? «Caotici e spaventosi». I dazi fanno crollare la popolarità del presidente Usa – Il sondaggio - «Caotici» e «Spaventosi». Sono questi i due aggettivi più scelti dagli americani per descrivere i (quasi) primi cento giorni di Donald Trump alla Casa Bianca. L’ultimo sondaggio commissionato dal New York Times mostra una crescente disaffezione degli elettori statunitensi per l’operato del loro presidente, in particolare per quanto riguarda i suoi ripetuti tentativi di ampliare i poteri esecutivi ai danni di giudici, governatori statali e società civile. 🔗open.online

Nyt, in primi 100 giorni Trump bruciati in Borsa 6.500 miliardi - Nei primi cento giorni di presidenza Trump ci sono stati 70 giorni di scambi a singhiozzo sui mercati finanziari e 32 giorni di perdite, con oltre 6.500 miliardi di dollari cancellati dal valore delle ... 🔗msn.com

Trump festeggia i primi 100 giorni di mandato, ma l'economia frena bruscamente - Nonostante il calo nei sondaggi e i timori commerciali, Trump ha detto di aver avuto l'inizio di presidenza "più riuscito" di sempre View on euronews ... 🔗msn.com