Ilfoglio.it - I postini acchiappaimmigrati al servizio di Trump

Il Washington Post sta pubblicando inchieste quasi quotidiane sulla politica di efficienza dell’Amministrazionee del Doge: ieri ha raccontato che entro breve i dipendenti pubblici saranno “obbligati” a dichiarare quotidianamente la loro posizione durante l’orario di lavoro. Il quotidiano di proprietà di Jeff Bezos, in mezzo a continue polemiche vista la volontà dell’editore di rivoluzionare le pagine editoriali in un senso meno antiiano, in realtà fa scoop continui in particolare sull’immigrazione e su quella che ormai possiamo definire “strategia casa per casa” con cui l’Amministrazionesta cercando gli immigrati illegali per rimpatriarli. Ilispezioni delle Poste americane ha iniziato silenziosamente a collaborare con le autorità federali dell’immigrazione per individuare persone sospettate di essere nel paese illegalmente, secondo quanto riferito da due persone informate dei fatti e da documenti ottenuti dal Washington Post – ampliando così in modo significativo la portata della campagna di deportazione dell’Amministrazione. 🔗 Ilfoglio.it