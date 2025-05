I Pir in Toscana fanno flop | modello da ripensare | solo 4mila accessi in 5 mesi

Toscana sta sperimentando, non stanno dando i risultati sperati. In quasi cinque mesi di attività, gli accessi complessivi sono stati 4.093. Di questi, 1.347 (32,91%) sono stati ad accesso diretto, 1.169 (28,56%) con richiesta del medico di famiglia. solo lo 0,34% è passato dal numero unico 116117 della guardia medica. Il Pir di Torregalli da solo rappresenta il 37,5% degli accessi complessivi: 1.535. Un dato che la dice lunga. Dove il servizio è davvero accessibile e senza filtri, la risposta c’è. La sperimentazione partita con sei ambulatori nei territori dell’Asl Toscana centro il 4 dicembre 2024 si concluderà il 4 giugno prossimo. solo a quel punto sarà tirata una riga per fare una valutazione complessiva che non potrà fare a meno di tenere conto che gli unici punti che hanno davvero funzionato sono quelli ad accesso diretto, ovvero senza la richiesta del medico di famiglia. 🔗 Lanazione.it - I Pir in Toscana fanno flop: modello da ripensare: solo 4mila accessi in 5 mesi Firenze, 1 maggio 2025 – I Pir, i punti sanitari di intervento rapido che lasta sperimentando, non stanno dando i risultati sperati. In quasi cinquedi attività, glicomplessivi sono stati 4.093. Di questi, 1.347 (32,91%) sono stati ad accesso diretto, 1.169 (28,56%) con richiesta del medico di famiglia.lo 0,34% è passato dal numero unico 116117 della guardia medica. Il Pir di Torregalli darappresenta il 37,5% deglicomplessivi: 1.535. Un dato che la dice lunga. Dove il servizio è davverobile e senza filtri, la risposta c’è. La sperimentazione partita con sei ambulatori nei territori dell’Aslcentro il 4 dicembre 2024 si concluderà il 4 giugno prossimo.a quel punto sarà tirata una riga per fare una valutazione complessiva che non potrà fare a meno di tenere conto che gli unici punti che hanno davvero funzionato sono quelli ad accesso diretto, ovvero senza la richiesta del medico di famiglia. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tecnologia francese nei droni iraniani: così le sanzioni Ue a Teheran fanno flop - C’è un filo sottile, quasi invisibile, che lega la Bretagna all’Iran, un filo fatto di ingranaggi, viti e componenti aeronautici. E quel filo, oggi, è finito sotto la lente dei servizi segreti delle dogane francesi. Almo Aero, un’azienda subappaltatrice con sede in quella terra di scogliere e mare mosso, è al centro di un’indagine che scuote non solo il settore aeronautico ma anche il fragile equilibrio delle relazioni internazionali. 🔗it.insideover.com

Eccellenza Toscana. La Sinalunghese ritrova fiducia, Asta ko. Mazzola e Colligiana non si fanno male - Un fine settimana in agrodolce per le squadre senesi impegnate nel campionato di Eccellenza. L’unica a sorridere a 32 denti, è stata la Sinalunghese che ha calato un poker alla Baldaccio Buni. La situazione di classifica, per i rossoblù, è ancora molto complicata (22 punti, ultima posizione), ma il successo di domenica è stata una bella inizione di fiducia in vista del finale di stagione. Non si sono fatti male, invece, il Mazzola e la Colligiana, rientrati negli spogliatoi con un punto a testa: 2-2 il risultato finale al Ceccarelli, al termine di una partita intensa e vivace, ... 🔗sport.quotidiano.net

Divieto di fumo: tabaccaio e tabagista ricorrono ma fanno flop. Perché il ricorso è stato bocciato - Milano, 14 febbraio 2025 – Via libera dei giudici alla stretta sul fumo di Palazzo Marino. Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da un tabaccaio e da un incallito consumatore di sigarette, fissando così un precedente giurisprudenziale difficilmente aggirabile in futuro. Gli articoli impugnati I due avevano impugnato i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Regolamento per la qualità dell’aria. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

I Pir in Toscana fanno flop: modello da ripensare: solo 4mila accessi in 5 mesi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I Pir in Toscana fanno flop: modello da ripensare: solo 4mila accessi in 5 mesi - La sperimentazione dei punti di intervento rapido mette in evidenza le criticità: funzionano solo con accesso diretto. Dovevano servire per alleggerire i pronto soccorso e per dare risposta immediata ... 🔗lanazione.it

La Toscana sperimenta i Pir, punti di intervento rapido - Il servizio farà parte del nuovo modello di assistenza territoriale a cui la Toscana sta lavorando e sarà ... assessore al diritto alla salute. “I Pir territoriali – prosegue la nota ... 🔗quotidianosanita.it