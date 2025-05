I Patagarri urlano Palestina libera al concerto del Primo maggio | “La musica non può dimenticare gli ultimi”

Patagarri hanno spiegato come mai hanno voluto urlare Palestina libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma: "La musica non può dimenticare gli ultimi". 🔗 hanno spiegato come mai hanno voluto urlaresul palco deldeldi Roma: "Lanon puògli ultimi". 🔗 Fanpage.it

In migliaia in piazza a Firenze per la Palestina Libera - FIRENZE – Alcune migliaia di persone hanno sfilato a Firenze con lo slogan Palestina libera. A promuovere la manifestazione che è partita in piazza Poggi per salire fino al piazzale Michelangelo dietro il grande striscione con la scritta Free Palestine, in piazza per la Palestina, una rete di associazioni: dall’Arci all’Anpi, passando per Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam e Legambiente. 🔗corrieretoscano.it

“Palestina libera”: uomo si arrampica a piedi nudi sul Big Ben a Londra e sventola la bandiera dello stato. Bridge Street blindata – Video - Un uomo si è arrampicato sul Big Ben a Londra sventolando una bandiera palestinese e urlando “Palestina Libera“. L’uomo, salito a piedi nudi su una sporgenza a diversi metri di altezza sulla Elizabeth Tower, si è ripreso durante il gesto e il video ha velocemente fatto il giro del web. Un mezzo dei vigili del fuoco, secondo quanto si vede dalle immagini circolate sui social, ha sollevato una piattaforma aerea all’altezza della posizione dell’uomo sulla torre e alcune persone hanno cercato di interagire a distanza con l’uomo. 🔗ilfattoquotidiano.it

I Patagarri intonano «Palestina libera» sul palco del Concertone - Il frontman Francesco Parazzoli: «Finché ogni popolo non sarà libero di auto-determinarsi e vivere in pace non potremo essere allegri» ... 🔗video.corriere.it

