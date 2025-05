I nostri figli continueranno ad essere la nostra priorità assoluta | Vale Bise e Sara Di Sturco si separano

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco hanno annunciato la loro separazione a tutti i loro follower attraverso una Instagram Story condivisa. I due si erano sposati a luglio 2024 a Villa Repui, in provincia di Varese e hanno avuto due figli Kevin e Martino. Non si sanno i motivi della rottura, ma c’è chi sussurra che sia venuta meno la fiducia da parte di uno dei due.“Dopo una lunga e profonda riflessione, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nella nostra vita di coppia. I nostri figli continueranno ad essere la nostra priorità assoluta, così come il loro benessere e la loro serenità. Avranno sempre il nostro totale supporto per poter crescere circondati dall’amore e dal sostegno di entrambi” sono le prime parole scritte da entrambi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “I nostri figli continueranno ad essere la nostra priorità assoluta”: Vale Bise e Sara Di Sturco si separano “The Space Family” una delle famiglie più popolari sui social, si sgretola.ntinogna eDihanno annunciato la loro separazione a tutti i loro follower attraverso una Instagram Story condivisa. I due si erano sposati a luglio 2024 a Villa Repui, in provincia di Varese e hanno avuto dueKevin e Martino. Non si sanno i motivi della rottura, ma c’è chi sussurra che sia venuta meno la fiducia da parte di uno dei due.“Dopo una lunga e profonda riflessione, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nellavita di coppia. Iadla, così come il loro bene la loro serenità. Avranno sempre il nostro totale supporto per poter crescere circondati dall’amore e dal sostegno di entrambi” sono le prime parole scritte da entrambi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

