I mille volti del lavoro che cambia Istantanee di una storia collettiva

lavoro: tutto cambia tutto. Nel padiglione Temporanea del Dumbo, nell'ex scalo merci Ravone, con un'ampia raccolta di fotografie, documenti, reportage e videointerviste, installazioni grafiche e opere d'artista viene raccontata l'evoluzione del lavoro in questi decenni partendo da grandi mobilitazioni operaie, passate e presenti, fino ai suoi aspetti più problematici come la sicurezza e il precariato. Un viaggio all'interno delle leggi che hanno regolato il lavoro italiano partendo dall'Accordo di San Valentino del 1984 e ai successivi scioperi, per poi proseguire con la legge per la sicurezza sul lavoro del 1994, la pari opportunità nel pubblico impiego del 2002, poi il jobs act, fino licenziamenti interrotti durante la pandemia. 🔗 Quotidiano.net - I mille volti del lavoro che cambia. Istantanee di una storia collettiva La nostra è una costituzione lavorista, per citare le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate a Bologna lo scorso ottobre. E proprio Bologna, da oggi fino al 18 maggio, ospita la mostra fotografica e multimediale Al

