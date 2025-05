I media Usa | Trump caccia Mike Waltz dopo lo scandalo delle chat su Signal

Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista 🔗 Xml2.corriere.it - I media Usa: «Trump caccia Mike Waltz, dopo lo scandalo delle chat su Signal» aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in unanon protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista 🔗 Xml2.corriere.it

I media Usa: «Trump caccia Mike Waltz, il consigliere alla sicurezza nazionale dello scandalo delle chat su Signal» - Primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump: il consigliere per la sicurezza nazionale e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa per aver condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore il direttore dell'«Atlantic» 🔗xml2.corriere.it

Mossa cinese anti-Trump: dazi al 34% . Negli Usa caccia alle scorte. A Piazza Affari rosso storico - I dazi imposti da Donald Trump affossano per il secondo giorno consecutivo i mercati. Le principali Borse europee chiudono nel baratro l'ultima seduta di scambi della settimana 🔗ilgiornale.it

Usa, media: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Il presidente: "La Cina vuole un accordo, aspetto una chiamata" - Von der Leyen al premier cinese: "Evitare l'escalation". Pechino: "Non accetteremo ricatti dagli Usa". Trump: "Nessuna pausa". Palazzo Chigi sulla bozza di risposta Ue: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno" 🔗tgcom24.mediaset.it

Caccia ai cervelli Usa, ma l’Italia non c’è - IL RACCONTO Caccia ai cervelli Usa, ma l’Italia non c’è L’Unione europea a caccia di scienziati americani delusi dalla politica di Trump che taglia i fondi a ricerca e università. Ma tra Spagna, Germa ... 🔗informazione.it

Usa: Trump annuncia caccia F-47, sarà il più letale mai costruito - Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il programma per il caccia F-47. “L’F-47 sarà l’aereo più avanzato, più capace e più letale mai ... 🔗msn.com