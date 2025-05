I maxi abiti boho chic avvistati sulle passerelle della P E 2025

2025 riporta in passerella lo stile boho chic fatto di dettagli raffinati, pizzi impalpabili, volumi soffici, stampe floreali e motivi etnici. Ecco i vestiti lunghi di tendenza avvistati sulle passerelle.Ralph Lauren catalizza l'attenzione con un abito lungo realizzato all'uncinetto, mentre Chloé porta in passerella romantici slip dress con dettagli in pizzo combinati a dei sandali con zeppa. Vestito con motivo etnico infine per Saint Laurent, che lo propone insieme a un bomber in pelle. Tutti i look nel video di Amica.it, compresi quelli di Valentino, Alberta Ferretti e Zimmermann.

Gioseppo Donna lancia la nuova NUBOHO COLLECTION: sandali boho chic per l'estate 2025 con Elsa Pataky - Gioseppo Woman presenta la sua nuova collezione di sandali donna estate 2025, la NUBOHO COLLECTION, che unisce l'anima boho-chic a materiali di alta qualità e design ricercato. La collezione esprime un'estetica femminile e libera, ispirata allo stile bohémien, perfetta per chi ama distinguersi con originalità, comfort ed eleganza.

Anche quest'anno, torna protagonista lo stile boho chic alla Jane Birkin con le nuove it-bags e le calzature eleganti. Rigorosamente realizzate con materiali naturali - Dal grande ritorno delle borse di paglia, fino ai nuovi modelli di espadrillas per l'Estate 2025. Gli accessori femminili realizzati con materiali naturali sono i must have da mettere subito in wish list. Ispirandosi ai modelli più chic e originali proposti dagli stilisti e dai marchi di qualità.

Chic e low cost: 15 marchi di abiti da cerimonia da conoscere - Trovare l'abito perfetto per una cerimonia non significa necessariamente dover spendere una fortuna. Che si tratti di un matrimonio, una comunione, un battesimo o una laurea, esistono numerose opzioni di abiti da cerimonia economici. Basta conoscerli. Dai long dress scivolati ai midi dress eleganti, fino ai tailleur con pantaloni palazzo, il segreto sta nella scelta del tessuto e della vestibilità migliore per sé.

