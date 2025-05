I magnifici 7 chef in cucina per aiutare Cena d’autore contro lo spreco alimentare

chef, un menu a 5 portate, cinque borse d’autore in palio, tonnellate di cibo recuperato e centinaia di persone aiutate con un pasto. E’ “Grandi chef, Grandi Cuori”, l’iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, in programma lunedì 12 maggio alle 20 al ristorante Le Torri (via delle Torri 7). La serata, presentata dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, chiude simbolicamente la raccolta fondi 2025 a sostegno del progetto “La mensa che viaggia” che invita i cittadini e le aziende a contribuire con una donazione al servizio di recupero alimentare in mense, imprese, associazioni, punti vendita, e distribuzione pasti nelle strutture di accoglienza e nelle mense per i poveri.La Cena del 12 maggio vedrà protagonisti sette chef d’eccezione, autori di un menù a cinque portate: Françoise Authom, Niccolò Palumbo, Simone Caponnetto, Alberto Sparacino, Mirko Margheri, Gabriele Andreoni e Carlo Mazzola. 🔗 Lanazione.it - I magnifici 7 chef in cucina per aiutare. Cena d’autore contro lo spreco alimentare Sette, un menu a 5 portate, cinque borsein palio, tonnellate di cibo recuperato e centinaia di persone aiutate con un pasto. E’ “Grandi, Grandi Cuori”, l’iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, in programma lunedì 12 maggio alle 20 al ristorante Le Torri (via delle Torri 7). La serata, presentata dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, chiude simbolicamente la raccolta fondi 2025 a sostegno del progetto “La mensa che viaggia” che invita i cittadini e le aziende a contribuire con una donazione al servizio di recuperoin mense, imprese, associazioni, punti vendita, e distribuzione pasti nelle strutture di accoglienza e nelle mense per i poveri.Ladel 12 maggio vedrà protagonisti setted’eccezione, autori di un menù a cinque portate: Françoise Authom, Niccolò Palumbo, Simone Caponnetto, Alberto Sparacino, Mirko Margheri, Gabriele Andreoni e Carlo Mazzola. 🔗 Lanazione.it

